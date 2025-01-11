Beşiktaş 35 gün sonra 3 puanla tanıştı! Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 2-1’lik skorla mağlup ederek 35 gün sonra galibiyetle tanıştı. Tüpraş Stadı’nda oynanan müsabakada Beşiktaş’ın gollerini 32. dakikada Cher Ndour ve 40. dakikada Ciro Immobile kaydetti. Bodrum FK’nin tek golünü ise 90+4. dakikada George Puscas attı.

Gedson Fernandes ilk yarıda başına aldığı darbe sonucu sakatlandı. Ali Aytemur ile girdiği hava topu mücadelesinde başının arkasına darbe alan Fernandes, sağlık ekibinin müdahalesiyle sahayı terk etti ve yerine 25. dakikada Moatasem Al Musrati oyuna dahil oldu.

CHER NDOUR İLK GOLÜNÜ ATTI

Fransa’nın Paris Saint-Germain (PSG) kulübünden kiralık olarak Beşiktaş’a katılan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Cher Ndour, siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti. 32. dakikada Rafa Silva'nın ortasına yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Ndour, ligdeki 12. maçında golle tanıştı.

IMMOBILE'NİN 10. GOLÜ

Beşiktaş’ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, 40. dakikada Onur Bulut’un asistinde attığı golle Süper Lig’deki 10. golünü kaydetti. Immobile, 15 maçta 10 golle takımının en etkili golcüsü oldu.

VAR'DAN PENALTI KARARI ÇIKMADI

Maçın 62. dakikasında, Taylan Antalyalı'nın Beşiktaş ceza sahasında yerde kalmasının ardından hakem Mehmet Türkmen, VAR incelemesi gerçekleştirdi. Pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen Türkmen, Uduokhai'nin faul yapmadığına karar vererek oyunu devam ettirdi.

Bodrum FK, 90+4. dakikada George Puscas ile umutlandı. Fredy'nin ceza sahasına yaptığı ortayı kafa vuruşuyla gole çeviren Puscas, farkı 2-1'e indirerek son dakikalarda heyecan yarattı. Bodrum FK son dakikalarda baskı kursa da, Beşiktaş savunması ve kalecisi Mert Günok'un başarılı performansı ile galibiyeti korudu. Maçta 90+11. dakikada Puscas'ın kafa vuruşu az farkla dışarı gitti, 90+13. dakikada ise Salih Uçan’ın frikik şutu direkten döndü.

Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş, 7 Aralık 2024'te Fenerbahçe derbisini 1-0 kazandıktan sonra ligde oynadığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı. Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle Süper Lig'deki 8. galibiyetini alarak puanını 30’a yükseltti. Beşiktaş, son 10 maçında sadece 2 galibiyet elde edebilmişti.