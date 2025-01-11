TFF'den yeni düzenleme: Harcama limitlerine denetim geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve diğer liglerdeki kulüpler için belirlenen takım harcama limitlerine yönelik önemli bir değişiklik yaptı. Daha önce kulüplerin harcama limitlerinde yüzde 30'a kadar sapma yapılabileceği belirtilmişken, TFF bu düzenlemeyi iptal etti.

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda yapılan değişiklikle, kulüplerin harcama limitleri artık daha sıkı bir şekilde denetlenecek. 2024-2025 sezonunun ikinci transfer ve tescil döneminden itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyle, kulüplerin belirlenen harcama limitini aşmamaları zorunlu hale geldi.

SPONSORLUK VE REKLAM GELİRLERİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Ayrıca, kulüp lisans kuruluna sunulan sponsorluk ve reklam gelirlerine ilişkin sözleşmeler de 2024-2025 sezonu için kulübün gerçek kazançlarıyla yeniden değerlendirilecek. Bu, kulüplerin tahsil ettiği gelirlerin dikkate alınarak harcama limitlerinin tespit edilmesi anlamına geliyor.

TFF'nin daha önce açıkladığı Geçici Madde 18, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüpleri için harcama limitlerinde yüzde 30, Nesine 2. Lig kulüpleri için ise yüzde 50 sapma uygulanmasına olanak sağlamıştı. Ancak yapılan yeni düzenlemeyle, artık kulüplerin harcama limitlerine tam uyum sağlaması gerekecek.