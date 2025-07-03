Beşiktaş bombayı patlattı: Tammy Abraham transferi resmileşti!

Beşiktaş, uzun süredir gündemde olan dünyaca ünlü forvet Tammy Abraham transferini resmen duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Beşiktaş bombayı patlattı: Tammy Abraham transferi resmileşti!
Yayınlanma:

Profesyonel futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham’ın transferi resmen açıklandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre, A.S. Roma S.P.A. kulübüyle 2025-2026 sezonu için 2.000.000 Euro bedelle kiralık olarak anlaşmaya varıldı.

Kiralama sözleşmesinin 1+3 yıllık olduğu belirtilirken, oyuncunun satın alma opsiyonu da dikkat çekti. Anlaşmaya göre, belirlenen şartların gerçekleşmesi durumunda Roma kulübü, futbolcuyu 2026-2027 sezonunda kalıcı olarak transfer edebilecek. Satın alma bedeli ise 13.000.000 Euro olarak belirlendi. Bu bedelin ödemesi 2030 yılına kadar taksitlerle gerçekleştirilecek.

GARANTİ ÜCRETLER DE AÇIKLANDI

Oyuncuya verilecek garanti ücretler de kamuoyuyla paylaşıldı. Bildirime göre, futbolcunun yıllık kazancı şu şekilde olacak:

2025/2026 sezonu: 6.000.000 Euro
2026/2027 sezonu: 6.500.000 Euro
2027/2028 sezonu: 7.000.000 Euro
2028/2029 sezonu: 7.000.000 Euro

Antakya yangını derin izler bıraktı! Ağaçlar küle, evler harabeye döndüAntakya yangını derin izler bıraktı! Ağaçlar küle, evler harabeye döndüYurt
BİM’e aksiyon kamerası geliyor!BİM’e aksiyon kamerası geliyor!Market
beşiktaş transfer
Günün Manşetleri
"SİLAHLARIMIZI İSRAİL’E TESLİM ETMEYECEĞİZ"
BEYKOZ'DA KURAN KURSUNU YASADIŞI İŞLETMİŞLER!
ZAM REKORTMENİ BELLİ OLDU
Yangınlardan etkilenenlere 21 milyon TL ödeme yapıldı
Enflasyon rakamları açıklandı
SİLOPİ BELEDİYE BAŞKANI KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
MUSTAFA KEMAL’A YAPILAN HAKARET YANITSIZ MI KALACAK!?
“BU ÜLKEYİ KURAN ESAS İRADE BUDUR”
KARİKATÜR SORUŞTURMASINDA 4 TUTUKLAMA
BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ DEVİREN AÇIKLAMA YAPTI…
Çok Okunanlar
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Mevduat faizinde yeni dönem Mevduat faizinde yeni dönem
Memur ve emekliye temmuz zammı belli oldu Memur ve emekliye temmuz zammı belli oldu
Teknoloji tutkunları bu fırsatı kaçırmasın Teknoloji tutkunları bu fırsatı kaçırmasın
Depo doldurmak lüks olacak Depo doldurmak lüks olacak