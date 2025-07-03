Beşiktaş bombayı patlattı: Tammy Abraham transferi resmileşti!

Profesyonel futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham’ın transferi resmen açıklandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre, A.S. Roma S.P.A. kulübüyle 2025-2026 sezonu için 2.000.000 Euro bedelle kiralık olarak anlaşmaya varıldı.

Kiralama sözleşmesinin 1+3 yıllık olduğu belirtilirken, oyuncunun satın alma opsiyonu da dikkat çekti. Anlaşmaya göre, belirlenen şartların gerçekleşmesi durumunda Roma kulübü, futbolcuyu 2026-2027 sezonunda kalıcı olarak transfer edebilecek. Satın alma bedeli ise 13.000.000 Euro olarak belirlendi. Bu bedelin ödemesi 2030 yılına kadar taksitlerle gerçekleştirilecek.

GARANTİ ÜCRETLER DE AÇIKLANDI

Oyuncuya verilecek garanti ücretler de kamuoyuyla paylaşıldı. Bildirime göre, futbolcunun yıllık kazancı şu şekilde olacak:

2025/2026 sezonu: 6.000.000 Euro

2026/2027 sezonu: 6.500.000 Euro

2027/2028 sezonu: 7.000.000 Euro

2028/2029 sezonu: 7.000.000 Euro