Antakya yangını derin izler bıraktı! Ağaçlar küle, evler harabeye döndü

Depremin yaralarını saramayan Hataylılar bu kez de orman yangınlarının ortasında kaldı. İhmal ve dikkatsizlik sadece ağaçları değil vatandaşın evine ve hayvanlarına da zarar verdi. İşte Antakya yangınından geriye kalanlar...

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
Yayınlanma:

Ağaçlar küle, evler harabeye döndü. Onlarca hayvan telef oldu.

"Bir sürü yangın çıktı hemen sıçradı..."

Hatay Antakya yangını geride derin izler bıraktı. Deprem yaraları kapanmayan Hataylılar bir de orman yangınlarının ortasında kaldı.

Muhtarların önderlik etmesi, jandarmanın, itfaiyenin zamanında müdahale etmesi can kayıplarının önüne geçti. Ancak maddi zarar büyük oldu.

"Her taraf duman akşam gibiydi toz duman ateş..."

Yangında zeytinliklerin, çam ormanlarının büyük bölümü yandı. Halen mahallelerden toz, duman yükseliyor.

"Her şey yandı zeytinlikler yandı tavuklar yandı..."

Yaşadıklarını unutamayan vatandaşlar, zararlarının karşılanmasını istiyor.

1 ayda 42 boğulma vakası1 ayda 42 boğulma vakasıGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Hatay antakya hatay yangın
Günün Manşetleri
"SİLAHLARIMIZI İSRAİL’E TESLİM ETMEYECEĞİZ"
BEYKOZ'DA KURAN KURSUNU YASADIŞI İŞLETMİŞLER!
ZAM REKORTMENİ BELLİ OLDU
Yangınlardan etkilenenlere 21 milyon TL ödeme yapıldı
Enflasyon rakamları açıklandı
SİLOPİ BELEDİYE BAŞKANI KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
MUSTAFA KEMAL’A YAPILAN HAKARET YANITSIZ MI KALACAK!?
“BU ÜLKEYİ KURAN ESAS İRADE BUDUR”
KARİKATÜR SORUŞTURMASINDA 4 TUTUKLAMA
BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ DEVİREN AÇIKLAMA YAPTI…
Çok Okunanlar
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Mevduat faizinde yeni dönem Mevduat faizinde yeni dönem
Memur ve emekliye temmuz zammı belli oldu Memur ve emekliye temmuz zammı belli oldu
Teknoloji tutkunları bu fırsatı kaçırmasın Teknoloji tutkunları bu fırsatı kaçırmasın
Depo doldurmak lüks olacak Depo doldurmak lüks olacak