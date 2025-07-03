Antakya yangını derin izler bıraktı! Ağaçlar küle, evler harabeye döndü

Ağaçlar küle, evler harabeye döndü. Onlarca hayvan telef oldu.

"Bir sürü yangın çıktı hemen sıçradı..."

Hatay Antakya yangını geride derin izler bıraktı. Deprem yaraları kapanmayan Hataylılar bir de orman yangınlarının ortasında kaldı.

Muhtarların önderlik etmesi, jandarmanın, itfaiyenin zamanında müdahale etmesi can kayıplarının önüne geçti. Ancak maddi zarar büyük oldu.

"Her taraf duman akşam gibiydi toz duman ateş..."

Yangında zeytinliklerin, çam ormanlarının büyük bölümü yandı. Halen mahallelerden toz, duman yükseliyor.

"Her şey yandı zeytinlikler yandı tavuklar yandı..."

Yaşadıklarını unutamayan vatandaşlar, zararlarının karşılanmasını istiyor.