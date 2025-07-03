1 ayda 42 boğulma vakası

Sıcakta bunalan vatandaşlar özellikle hafta sonlarında sahillere akın adıyor. Plajlarda alınan tüm önlemlere rağmen boğulma olaylarının önüne geçilemiyor. İstanbul’da son bir ayda 42 boğulma olayı yaşandı, 15 kişi hayatını kaybetti.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
1 ayda 42 boğulma vakası
Yayınlanma:

İstanbul Valisi Davut Gül, yılın ilk 6 ayındaki emniyet verilerini açıkladı.

Vali Gül, sahil ve plajlarda alınan tüm önlemlere rağmen kentte son bir ayda 42 boğulma olayının yaşandığını söyledi.

''Sahil ve plajlarımızın güvenliğini sağlamak, boğulma vakalarını engellemek için denetim ve kontrollerimizi artırdık. Yaptığımız uyarılara, aldığımız tedbirlere rağmen maalesef son bir ayda 42 boğulma vakası meydana geldi, 15 kişi hayatını kaybetti.''

Vali Gül, terörden asayişe, organizeden narkotik suçlara her türlü "şer odağına" karşı mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Yılın ilk 6 ayında geçen senenin aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen en önemli 8 suçun yüzde 9 azaldığını belirtti.

''Mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta azalma yüzde 26, aydınlatma oranı ise yüzde 5,5 artarak yüzde 90,4 olarak gerçekleşmiş. Bu ne demek? İstanbul'umuz düne göre daha huzurlu, daha güvenli.''

İşte Telegram'dan para kazanma yollarıİşte Telegram'dan para kazanma yollarıMedya

Gül, yılın ilk 6 ayında 8 bin 323 silah ele geçirildiğini, 8 bin 557 kişinin yakalandığını, tutuklananların sayısının geçen yıla oranla yüzde 123 arttığını aktardı. Kaçakçılık ve narkotik operasyonlarına ilişkin verileri paylaştı.

''Çökertilen suç çetesi sayısı yüzde 30 arttı. Kaçakçılığa yönelik operasyonlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artışla 2 bin 269 oldu. güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla ele geçirilen kaçak ürünler sayesinde önlenen vergi kaybı 2 katını aşarak 1 milyar 33 milyon liraya çıktı. Narkotik olaylarda operasyon ve yakalanan şüpheli sayıları arttı. ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı 2 katını aşarak 47 milyona, kenevir miktarı ise 7 katını aşarak 22 bin 800 köke ulaştı.''

2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında yeni evlenecek çiftlere maddi destek verilecek2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında yeni evlenecek çiftlere maddi destek verilecekGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Vali Davut Gül boğulma emniyet
Günün Manşetleri
"SİLAHLARIMIZI İSRAİL’E TESLİM ETMEYECEĞİZ"
BEYKOZ'DA KURAN KURSUNU YASADIŞI İŞLETMİŞLER!
ZAM REKORTMENİ BELLİ OLDU
Yangınlardan etkilenenlere 21 milyon TL ödeme yapıldı
Enflasyon rakamları açıklandı
SİLOPİ BELEDİYE BAŞKANI KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
MUSTAFA KEMAL’A YAPILAN HAKARET YANITSIZ MI KALACAK!?
“BU ÜLKEYİ KURAN ESAS İRADE BUDUR”
KARİKATÜR SORUŞTURMASINDA 4 TUTUKLAMA
BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ DEVİREN AÇIKLAMA YAPTI…
Çok Okunanlar
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Mevduat faizinde yeni dönem Mevduat faizinde yeni dönem
Memur ve emekliye temmuz zammı belli oldu Memur ve emekliye temmuz zammı belli oldu
Teknoloji tutkunları bu fırsatı kaçırmasın Teknoloji tutkunları bu fırsatı kaçırmasın
Depo doldurmak lüks olacak Depo doldurmak lüks olacak