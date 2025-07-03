1 ayda 42 boğulma vakası

İstanbul Valisi Davut Gül, yılın ilk 6 ayındaki emniyet verilerini açıkladı.



Vali Gül, sahil ve plajlarda alınan tüm önlemlere rağmen kentte son bir ayda 42 boğulma olayının yaşandığını söyledi.



''Sahil ve plajlarımızın güvenliğini sağlamak, boğulma vakalarını engellemek için denetim ve kontrollerimizi artırdık. Yaptığımız uyarılara, aldığımız tedbirlere rağmen maalesef son bir ayda 42 boğulma vakası meydana geldi, 15 kişi hayatını kaybetti.''



Vali Gül, terörden asayişe, organizeden narkotik suçlara her türlü "şer odağına" karşı mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Yılın ilk 6 ayında geçen senenin aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen en önemli 8 suçun yüzde 9 azaldığını belirtti.



''Mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta azalma yüzde 26, aydınlatma oranı ise yüzde 5,5 artarak yüzde 90,4 olarak gerçekleşmiş. Bu ne demek? İstanbul'umuz düne göre daha huzurlu, daha güvenli.''



Gül, yılın ilk 6 ayında 8 bin 323 silah ele geçirildiğini, 8 bin 557 kişinin yakalandığını, tutuklananların sayısının geçen yıla oranla yüzde 123 arttığını aktardı. Kaçakçılık ve narkotik operasyonlarına ilişkin verileri paylaştı.

''Çökertilen suç çetesi sayısı yüzde 30 arttı. Kaçakçılığa yönelik operasyonlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artışla 2 bin 269 oldu. güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla ele geçirilen kaçak ürünler sayesinde önlenen vergi kaybı 2 katını aşarak 1 milyar 33 milyon liraya çıktı. Narkotik olaylarda operasyon ve yakalanan şüpheli sayıları arttı. ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı 2 katını aşarak 47 milyona, kenevir miktarı ise 7 katını aşarak 22 bin 800 köke ulaştı.''

