İşte Telegram'dan para kazanma yolları

KONTROL LİSTELERİ (YALNIZCA PREMİUM)

Telegram Premium üyeleri artık mesajlara kontrol listeleri ekleyebiliyor. Bu özellik, görev takibi yapmak isteyen bireysel kullanıcılar veya ekipler için oldukça faydalı. Listeye öğeler eklenip tamamlandıkça işaretlenebiliyor.

KANALLARA ÖNERİLEN GÖNDERİLER

Aboneler, takip ettikleri kanallara önerilen gönderiler sunabiliyor. Bu gönderiler, zamanlayarak veya anlık olarak önerilebiliyor. Kanal yöneticisi isterse yayına alabiliyor. Kabul edilmezse herhangi bir ücret alınmıyor.

ÖDEMELER: STARS VE TONCOİN

Önerilen gönderiler Stars (Telegram’ın uygulama içi para birimi) veya Toncoin ile desteklenebiliyor. Yayınlanan bir önerinin ödemesi 24 saat içinde içerik öneren kullanıcıya yapılabiliyor. Stars ile yapılan ödemelerde 21 güne kadar iade mümkünken, Toncoin işlemleri geri alınamıyor.

KANAL SAHİPLERİNE YENİ GELİR YOLU

Bu sistem, kanal sahiplerinin bağış, sponsorlu içerik ve abonelerden gelen öneriler yoluyla gelir elde etmesine olanak tanıyor. Telegram, sürecin dolandırıcılığa karşı güvenli ve şeffaf şekilde işlemesini sağlamak için yeni koruma önlemleri de uyguluyor.