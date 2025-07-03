İşte Telegram'dan para kazanma yolları

Telegram'dan artık para kazanılabilecek! Telegram, Android ve iOS için 11.13.0 sürümünü yayınladı. Bu güncellemeyle kullanıcılar artık kanallara önerilen gönderiler sunabilecek.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
İşte Telegram'dan para kazanma yolları
Yayınlanma: Güncellenme:

KONTROL LİSTELERİ (YALNIZCA PREMİUM)

Telegram Premium üyeleri artık mesajlara kontrol listeleri ekleyebiliyor. Bu özellik, görev takibi yapmak isteyen bireysel kullanıcılar veya ekipler için oldukça faydalı. Listeye öğeler eklenip tamamlandıkça işaretlenebiliyor.

Meteoroloji uyardı: 10 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyorMeteoroloji uyardı: 10 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyorHava Durumu

KANALLARA ÖNERİLEN GÖNDERİLER

Aboneler, takip ettikleri kanallara önerilen gönderiler sunabiliyor. Bu gönderiler, zamanlayarak veya anlık olarak önerilebiliyor. Kanal yöneticisi isterse yayına alabiliyor. Kabul edilmezse herhangi bir ücret alınmıyor.

ÖDEMELER: STARS VE TONCOİN

Önerilen gönderiler Stars (Telegram’ın uygulama içi para birimi) veya Toncoin ile desteklenebiliyor. Yayınlanan bir önerinin ödemesi 24 saat içinde içerik öneren kullanıcıya yapılabiliyor. Stars ile yapılan ödemelerde 21 güne kadar iade mümkünken, Toncoin işlemleri geri alınamıyor.

KANAL SAHİPLERİNE YENİ GELİR YOLU

Bu sistem, kanal sahiplerinin bağış, sponsorlu içerik ve abonelerden gelen öneriler yoluyla gelir elde etmesine olanak tanıyor. Telegram, sürecin dolandırıcılığa karşı güvenli ve şeffaf şekilde işlemesini sağlamak için yeni koruma önlemleri de uyguluyor.

Tarihte teklerde Wimbledon'da 3. tura yükselen ilk Türk tenisçimiz Zeynep Sönmez!Tarihte teklerde Wimbledon'da 3. tura yükselen ilk Türk tenisçimiz Zeynep Sönmez!Gündem
Telegram içerik
Günün Manşetleri
"SİLAHLARIMIZI İSRAİL’E TESLİM ETMEYECEĞİZ"
BEYKOZ'DA KURAN KURSUNU YASADIŞI İŞLETMİŞLER!
ZAM REKORTMENİ BELLİ OLDU
Yangınlardan etkilenenlere 21 milyon TL ödeme yapıldı
Enflasyon rakamları açıklandı
SİLOPİ BELEDİYE BAŞKANI KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
MUSTAFA KEMAL’A YAPILAN HAKARET YANITSIZ MI KALACAK!?
“BU ÜLKEYİ KURAN ESAS İRADE BUDUR”
KARİKATÜR SORUŞTURMASINDA 4 TUTUKLAMA
BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ DEVİREN AÇIKLAMA YAPTI…
Çok Okunanlar
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Memur ve emekliye temmuz zammı belli oldu Memur ve emekliye temmuz zammı belli oldu
Depo doldurmak lüks olacak Depo doldurmak lüks olacak
A101 3 Temmuz 2025 "Aldın Aldın" indirimleri başladı A101 3 Temmuz 2025 "Aldın Aldın" indirimleri başladı
Mevduat faizinde yeni dönem Mevduat faizinde yeni dönem