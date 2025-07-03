İşte Telegram'dan para kazanma yolları
Telegram'dan artık para kazanılabilecek! Telegram, Android ve iOS için 11.13.0 sürümünü yayınladı. Bu güncellemeyle kullanıcılar artık kanallara önerilen gönderiler sunabilecek.
KONTROL LİSTELERİ (YALNIZCA PREMİUM)
Telegram Premium üyeleri artık mesajlara kontrol listeleri ekleyebiliyor. Bu özellik, görev takibi yapmak isteyen bireysel kullanıcılar veya ekipler için oldukça faydalı. Listeye öğeler eklenip tamamlandıkça işaretlenebiliyor.
KANALLARA ÖNERİLEN GÖNDERİLER
Aboneler, takip ettikleri kanallara önerilen gönderiler sunabiliyor. Bu gönderiler, zamanlayarak veya anlık olarak önerilebiliyor. Kanal yöneticisi isterse yayına alabiliyor. Kabul edilmezse herhangi bir ücret alınmıyor.
ÖDEMELER: STARS VE TONCOİN
Önerilen gönderiler Stars (Telegram’ın uygulama içi para birimi) veya Toncoin ile desteklenebiliyor. Yayınlanan bir önerinin ödemesi 24 saat içinde içerik öneren kullanıcıya yapılabiliyor. Stars ile yapılan ödemelerde 21 güne kadar iade mümkünken, Toncoin işlemleri geri alınamıyor.
KANAL SAHİPLERİNE YENİ GELİR YOLU
Bu sistem, kanal sahiplerinin bağış, sponsorlu içerik ve abonelerden gelen öneriler yoluyla gelir elde etmesine olanak tanıyor. Telegram, sürecin dolandırıcılığa karşı güvenli ve şeffaf şekilde işlemesini sağlamak için yeni koruma önlemleri de uyguluyor.