Meteoroloji uyardı: 10 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4–5 Temmuz’da toplam 10 vilayette yerel gök gürültülü sağanaklar beklediğini duyurdu:

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Meteoroloji uyardı: 10 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4–5 Temmuz’da toplam 10 vilayette yerel gök gürültülü sağanaklar beklediğini duyurdu:

Karadeniz Bölgesi (kıyı kesimleri): Samsun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ordu–Giresun hattında etkili sağanaklar görülecek. Özellikle Ordu ve Giresun’da yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 

Doğu Anadolu’nun bazı kesimleri: Erzurum, Kars, Ardahan ile Bayburt çevrelerinde öğleden sonra başlayarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. 

Sağanakların Karadeniz kıyılarında gece, Ordu–Giresun’da ise cumartesi öğlene kadar devam etmesi öngörülüyor. Erken saatlerde Karadeniz sahil şeridi, öğleden sonra ise Doğu Anadolu riskli olacak.

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