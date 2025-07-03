Tarihte teklerde Wimbledon'da 3. tura yükselen ilk Türk tenisçimiz Zeynep Sönmez!

Teniste sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon’da mücadele eden milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, ikinci turda dünya 32 numarası Çinli Xinyu Wang’ı 7-5, 7-5’lik setlerle 2-0 mağlup ederek adını 3. tura yazdırdı.

75 YIL SONRA BİR İLK

Zeynep Sönmez, bu tarihi galibiyetle Grand Slam turnuvalarında (Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık) tek kadınlarda 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi oldu. Bu başarı, Türk tenisinde 1950’den bu yana bir ilki temsil ediyor. En son Bahtiye Musluoğlu, 1950’de Fransa Açık’ta bu başarıyı yakalamıştı.