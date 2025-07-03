Tarihte teklerde Wimbledon'da 3. tura yükselen ilk Türk tenisçimiz Zeynep Sönmez!

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Wimbledon’da tek kadınlarda 3. tura yükselerek bu başarıya ulaşan ilk Türk kadın oldu. Aynı zamanda 75 yıl sonra bir Grand Slam'de 3. tura çıkan ilk Türk raket olarak tarihe geçti.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Tarihte teklerde Wimbledon'da 3. tura yükselen ilk Türk tenisçimiz Zeynep Sönmez!
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Teniste sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon’da mücadele eden milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, ikinci turda dünya 32 numarası Çinli Xinyu Wang’ı 7-5, 7-5’lik setlerle 2-0 mağlup ederek adını 3. tura yazdırdı.

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75 YIL SONRA BİR İLK

Zeynep Sönmez, bu tarihi galibiyetle Grand Slam turnuvalarında (Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık) tek kadınlarda 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi oldu. Bu başarı, Türk tenisinde 1950’den bu yana bir ilki temsil ediyor. En son Bahtiye Musluoğlu, 1950’de Fransa Açık’ta bu başarıyı yakalamıştı.

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