Plastik kapakları Van Gogh’un "Yıldızlı Gece" tablosuna dönüştürdü

İstanbul'da Vedide Baha Pars Ortaokulu'nda teknoloji ve tasarım öğretmeni olarak görev yapan Karani Duzcu, iki yıl boyunca biriktirdiği plastik kapakları Van Gogh’un "Yıldızlı Gece" tablosuna dönüştürdü

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Plastik kapakları Van Gogh’un "Yıldızlı Gece" tablosuna dönüştürdü
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Çevre bilincini artırmak isteyen öğretmen Duzcu, plastik atıkların doğada yok olmadığını göstermek ve geri dönüşümün önemine vurgu yapmak amacıyla iki yıl boyunca yaklaşık 35 bin plastik kapağı biriktirdi. Bu kapaklarla, ünlü ressam Vincent van Gogh’un "Yıldızlı Gece" tablosunu yeniden yorumlayarak 5 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğinde devasa bir duvar çalışması ortaya çıkardı.

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 Projeyle hem sanatseverlerin hem de çevreci toplulukların dikkatini çeken Duzcu, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Çalışmanın amacı, geri dönüşümün önemini hatırlatmak ve plastik atıkların çevreye verdiği zararı gözler önüne sermek.

Duzcu, “Bu proje ile hem sanatın gücünü hem de çevre bilincini birleştirmek istedim” dedi. Çalışma, özellikle gençler arasında geri dönüşüm konusunda farkındalığı artırmak için ilham kaynağı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Van Gogh ressam
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