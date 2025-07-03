İsmail Balaban: Er Meydanı'na başta 10 gün sonra doğacak kızım ve sevenlerim için çıkacağım

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 2013 ve 2017’de altın kemer kazanan başpehlivan İsmail Balaban, bu yıl doğacak olan kızının doğumuna 10 gün kala Kırkpınar’da güreşe çıkacağını açıkladı.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
İsmail Balaban: Er Meydanı'na başta 10 gün sonra doğacak kızım ve sevenlerim için çıkacağım
Yayınlanma:

Antalyalı ikiz başpehlivanlar İsmail ve Turan Balaban, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Mimar Sinan Spor Salonu'nda kayıtlarını yaptırdı.

İsmail Balaban, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir Kırkpınar geçirmeyi temenni ettiğini söyledi.

İsmail Balaban, Kırkpınar’da güçlü ve iddialı rakiplerin mücadele edeceğini vurguladı. Geçmiş yıllarda birçok başarıya imza attığını söyleyen Balaban, Survivor yarışmasından kısa bir süre önce ayrıldığını ve tam anlamıyla hazır olmasa da yoğun ve disiplinli antrenmanlarla performansını artırmaya çalıştığını belirtti.

Adana’da serinlemenin ilginç yolu: Kalıp buz vücutta!Adana’da serinlemenin ilginç yolu: Kalıp buz vücutta!Yurt

 Başpehlivanlık için ter dökeceğini söyleyen İsmail Balaban, Kırkpınar’a hem 10 gün sonra doğacak kızına hem de destek veren sevenlerine layık olmak için çıkacağını belirtti. En iyi performansını sergilemeye kararlı olduğunu vurgulayan Balaban, herkese başarı dileğinde bulundu.

Öte yandan, Turan Balaban da sezon başında yaşadığı sakatlığını atlattığını ve artık formunu en üst seviyeye çıkarmaya odaklandığını açıkladı.

Süleymancılar, Beykoz’da Diyanet’e ait cami ve kuran kursunu yasadışı işlettiSüleymancılar, Beykoz’da Diyanet’e ait cami ve kuran kursunu yasadışı işlettiGündem
başpehlivan ismail balaban güreş
Günün Manşetleri
"SİLAHLARIMIZI İSRAİL’E TESLİM ETMEYECEĞİZ"
BEYKOZ'DA KURAN KURSUNU YASADIŞI İŞLETMİŞLER!
ZAM REKORTMENİ BELLİ OLDU
Yangınlardan etkilenenlere 21 milyon TL ödeme yapıldı
Enflasyon rakamları açıklandı
SİLOPİ BELEDİYE BAŞKANI KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
MUSTAFA KEMAL’A YAPILAN HAKARET YANITSIZ MI KALACAK!?
“BU ÜLKEYİ KURAN ESAS İRADE BUDUR”
KARİKATÜR SORUŞTURMASINDA 4 TUTUKLAMA
BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ DEVİREN AÇIKLAMA YAPTI…
Çok Okunanlar
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Memur ve emekliye temmuz zammı belli oldu Memur ve emekliye temmuz zammı belli oldu
A101 3 Temmuz 2025 "Aldın Aldın" indirimleri başladı A101 3 Temmuz 2025 "Aldın Aldın" indirimleri başladı
Depo doldurmak lüks olacak Depo doldurmak lüks olacak
Polis maaşlarının zammı belli oldu! Ne kadar alacaklar? Polis maaşlarının zammı belli oldu! Ne kadar alacaklar?