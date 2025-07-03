İsmail Balaban: Er Meydanı'na başta 10 gün sonra doğacak kızım ve sevenlerim için çıkacağım

Antalyalı ikiz başpehlivanlar İsmail ve Turan Balaban, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Mimar Sinan Spor Salonu'nda kayıtlarını yaptırdı.

İsmail Balaban, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir Kırkpınar geçirmeyi temenni ettiğini söyledi.



İsmail Balaban, Kırkpınar’da güçlü ve iddialı rakiplerin mücadele edeceğini vurguladı. Geçmiş yıllarda birçok başarıya imza attığını söyleyen Balaban, Survivor yarışmasından kısa bir süre önce ayrıldığını ve tam anlamıyla hazır olmasa da yoğun ve disiplinli antrenmanlarla performansını artırmaya çalıştığını belirtti.



Başpehlivanlık için ter dökeceğini söyleyen İsmail Balaban, Kırkpınar’a hem 10 gün sonra doğacak kızına hem de destek veren sevenlerine layık olmak için çıkacağını belirtti. En iyi performansını sergilemeye kararlı olduğunu vurgulayan Balaban, herkese başarı dileğinde bulundu.

Öte yandan, Turan Balaban da sezon başında yaşadığı sakatlığını atlattığını ve artık formunu en üst seviyeye çıkarmaya odaklandığını açıkladı.

