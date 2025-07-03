Adana’da serinlemenin ilginç yolu: Kalıp buz vücutta!

Adana’da günlerdir 40 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, özellikle dönerci ve fırın gibi işletmelerde çalışanları zorluyor. Döner ustaları, sıcak ocağın başında mesai saatlerini kısaltarak çift vardiya sistemine geçti. Bazı ustalar ise günün en sıcak saatlerinde yardım alarak hem sırtlarına hem de göğüslerine buz bağlayıp döner kesiyor. Çift kalıp buzla çalışan ustalar, çevredekilerin dikkatini çekiyor.





15 yıldır dönercilik yapan Doğan Turhan, “Millet dışarıda dayanamazken biz ateşin başında çalışıyoruz. Tezgah başındaki sıcaklık 60 dereceye kadar çıkıyor, dışarısı ise 35-40 derece civarında. Bu sıcaklarda dayanmak zor olduğu için buz kullanmayı tercih ettik. Usta değişimlerinde buz takılıyor ve öyle çalışıyoruz. Bunu tamamen sağlığımızı korumak için yapıyoruz” dedi.

Ekmeğini kazanmak için bu yöntemi kullandıklarını vurgulayan usta, “Bu sıcaklarda çalışmak çok zor ama mecburuz. Şimdiye kadar buzla çalışırken herhangi bir sağlık problemi yaşamadık. Bazı günler çift buzla çalışıyoruz; biri arkada, diğeri önde oluyor. Günde ortalama 4 kalıp buz tüketiyoruz” şeklinde konuştu.