Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında 3 Mayıs Cuma günü Çaykur Rizespor'u konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki idman, ısınma koşuları ve 5’e 2 pas çalışmasıyla başladı. Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç yapıldı.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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