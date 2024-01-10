Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u Farklı Mağlup Etti! Semih Kılıçsoy Yıldızlaşmaya Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligin geride kalan kısmında gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

Maçta siyah-beyazlı ekip 4. dakikada ilk şutunda öne geçmeyi başardı. Rashica'nın ceza yayı dışından ayak içi plase vuruşunda, top filelere gitti. 45. dakikada siyah-beyazlılar 2 farklı üstünlüğü yakaladı. Demir Ege Tıknaz’ın ara pasında ceza yayı üzerinde Semih Kılıçsoy’un dönüp vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan’ın ellerinden kayan top filelere gitti ve Beşiktaş mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Beşiktaş, genç futbolcusu Semih Kılıçsoy'un 47. dakikadaki golüyle farkı 3'e çıkardı. 79. dakikada rakibi ile ikili mücadeleye giren Semih Kılıçsoy, ayakta kalmayı başararak sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra topu boş durumdaki Cenk Tosun'a bıraktı. Cenk rahaat pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 4-0 yaptı ve maçın sonucunu belirledi.

Serdar Toprektepe'den Galibiyet Değerlendirmesi

Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sakatlıkların Beşiktaş'ın bu sene çok büyük sorunu olduğunu belirtti.

Beşiktaş'ta her türlü soruna rağmen görev alan her oyuncunun önemine değinen Topraktepe, "Beşiktaş formasını giyen tüm futbolcular değerlidir. Maç içinde de 'Kazanması gerekiyorsa ağırlığını koyarlarsa maçı kazanabiliriz' dedim. Böyle de oldu. Hepsini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Çaykur Rizespor'un iyi bir takım olduğuna vurgu yapan Topraktepe, "Rizespor kendi sahasında önde basan, topa hakim olan, baskılı top oynamak isteyen, futbol oynamak isteyen bir takım. Biz de hızlı ve çabuk oynamamız gerektiğini söylemiştik. Atak boyumuz ataktayken arka taraftan defans boyu kısa olması gerekiyordu. Bütün defans halinde önde oynamamız gerekiyordu. Bunu bugün başardık. Öne çıktık topun geri dönüşlerinde ikinci topları biz aldık. Goller zaten sırasıyla gelince de rahatladık." ifadelerini kullandı.

Erken gelen golün işi kolaylaştırdığını kaydeden Topraktepe, "Golü bulduk, oyuna iyi başladık. Top bizdeydi. Oyuna baskılı başlamamız gerektiğini söylemiştik. Önde oynayıp golü bulduk. Erken golü bulmamız takımımıza biraz daha rahat ve güven verdi." şeklinde konuştu.

İlhan Palut Mağlubiyeti Hak Ettiklerini Söyledi

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok iyi bir periyodun ardından Beşiktaş'a karşı hiç beklemedikleri bir maç oynadıklarını belirtti.

Sahada iyi bir duruş gösteremediklerini ifade eden Palut, "Beşiktaş'ın bir yerde reaksiyonunun mutlaka olacağını biliyorduk ama bize olmasın niyetindeydik. Maçın iki senaryosu vardı. Top bizdeyken senaryo ve top rakipteyken senaryo. Top bizdeyken çok rahat üçüncü bölgeye geçiş yaptık. Ceza sahası içi ve çevresinde gerekli efektifleri ve güçlü kalmayı bir türlü başaramadık. Elimize fırsatlar geçti ama onları değerlendiremedik. Defansif olarak baktığımız zaman Beşiktaşlı oyunculara karşı birebir karşılık vermekte, mücadele kazanmakta, birinci bölgemizde aksiyon alanına girdikleri anda onları engellemekte bugün başarısızdık. Başarısızlık skora direkt yansıdı. İhtiyacımız olan bizi ateşleyecek golü bir türlü bulamadık." diye konuştu.

Oyuna ortak olamadıklarına dikkati çeken Palut, "Bugün oyunumuz asla tatmin edici değildi. Maçın skoru tartışılabilir ama genel manada hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Özellikle defansif anlamda çıkaracağımız bir sürü ders var bugünden. Hızla Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başlayacağız. Yaptığımız hataları unutmayarak, gerekli uyarıları yaparak. Mağlubiyetin artçılarını yaşamak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

İlhan Palut, ayrıca devre arasında baş dönmesi yaşayan ve kendini iyi hissetmediği için oyundan çıkan kaleci Gökhan Akkan'ın tedbir amacı ile hastaneye götürüldüğünü sözlerine ekledi.