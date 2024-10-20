Beşiktaş, Konyaspor karşısında hata yapmadı! Siyah-beyazlılar rakibini 2-0 mağlup etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Tüpraş Stadı'nda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında hata yapmayarak mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'a 3 puanı getiren golleri 30. dakikada penaltıdan Ciro Immobile ve 45+2. dakikada Rafa Silva kaydetti.

Bu sonuçla ligde 6. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 20'ye çıkardı. 4. yenilgisini yaşayan Konyaspor ise 11 puanda kaldı.

YOLUNA NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 8. maçta da yenilgi yüzü görmedi. Bu müsabakalarda 6 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Rakip fileleri 17 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 5 gole engel olamadı.

Lider Galatasaray ve Trabzonspor ile ligin namağlup 3 takımından biri olan siyah-beyazlı ekip, bu sezon kalesini gole kapattığı 5. mücadeleyi de kazanmayı başardı.

IMMOBILE DURDURULAMIYOR

Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile, karşılaşmanın 30. dakikasında kullandığı penaltıyı gole çevirerek Süper Lig'de 8. kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de maç başına 1 gol ortalaması yakalayan deneyimli santrfor, TFF Süper Kupa ile UEFA Avrupa Ligi'nde de toplam 4 gol kaydetti.

RAFA SILVA 7 MAÇ SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI

Siyah-beyazlı ekibin Portekizli yıldızı Rafa Silva, 7 müsabakanın ardından fileleri havalandırdı.

Son olarak 29 Ağustos'ta İsviçre ekibi Lugano ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında skor tabelasını değiştiren 31 yaşındaki futbolcu, tüm kulvarlarda 7 maçlık gol özlemine son verdi.

Rafa Silva, 3'ü ligde olmak üzere 5. kez skor tabelasını değiştirmeyi başardı.

İÇ SAHADA KONYASPOR'A KARŞI BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor'u konuk ettiği son 10 maçta mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, ev sahibi takım ünvanıyla çıktığı bu müsabakaların 8'ini kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı.

Beşiktaş, iç sahada Konyaspor'a karşı son yenilgisini 2014-2015 sezonunda yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nın yapım aşamasında olduğu dönemde Mayıs 2015'te Ankara'da oynanan karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

VAN BRONCKHORST GALİBİYETİ DEĞERLENDİRDİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam, "Maçın ikinci yarısını kontrol ettik. Üçüncü golü atabilirdik, çok fırsat bulduk. Skordan memnunum." ifadelerini kullandı. Karşılaşmada çok fazla gol fırsatı yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini aktaran Van Bronckhorst, "En büyük sorun yarattığımız tehlikeleri kaleye şuta çevirememek. Bu fırsatların kaleyi bulması, geliştirilmesi gereken bir konu. İkinci yarıda çok fazla fırsat bulduk. Kaleyi bulan bir şut tabii ki sayı olarak az ancak gol tehlikesi oluşturmamız lazım. Final paslarını daha iyi yapmalıyız. Son pas ve bitirici vuruşları geliştirmemiz gerekiyor. Bu kadar fırsat bulduğumuz maçlarda 2 golden daha fazla atmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.

VAN BRONCKHORST'TAN SEMİH KILIÇSOY AÇIKLAMASI

Giovanni van Bronckhorst, 7 maç sonra ilk 11'de görev verdiği Semih Kılıçsoy'un iyi bir performans sergilediğini vurguladı. Milli futbolcuyla sürekli iletişim halinde olduğunun altını çizen Hollandalı çalıştırıcı, "Semih'in performansından memnunum. Milli takım dönüşünde iyi iletişimimiz oldu. Gelişimi için sürekli konuşuyoruz. Birkaç haftadır memnunum. Penaltıyı yaptırdı. Oyun, onun çıkmasını gerektirdi. İyi oynadığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Van Bronckhorst, Kosovalı futbolcu Milot Rashica'nın sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ile yapacakları mücadelede forma giyemeyeceğini kaydetti.

Van Bronckhorst, şampiyonluk yarışıyla ilgili bir soruyu, "Ben en üst seviyelerde oynadım. Aynı zamanda hocalık da yaptım. Şampiyonluk konuşmak için henüz erken. Şu anda devam etmemiz gerekiyor. Nisan ve mayıs aylarında tabii ki de oralarda olmayı istiyoruz. Şampiyonluk için mücadele vermek istiyoruz. Geçen sezona kıyasla büyük bir adım attık. Bu sezon attığımız adımlardan memnunum. Şampiyonluk için neredeyse her maçımızı kazanmamız gerekiyor. Bizler de bu mücadelenin ve şampiyonluk yarışının içinde olmak istiyoruz." şeklinde yanıtladı.