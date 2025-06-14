Beşiktaş Kulübü’nün mali borcunda son durum açıklandı

Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Kerem Akbaş, Şubat 2025 itibarıyla kulübün borcunun 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 TL olduğunu açıkladı.

Bir önceki divan kurulunda, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla borcun 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olduğu bildirilmişti. Böylece Beşiktaş’ın borcunda kısa sürede önemli bir artış yaşandığı ortaya çıktı.