Beşiktaş Kulübü’nün mali borcunda son durum açıklandı

Beşiktaş Kulübü’nün 2025 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda kulübün mali durumu da paylaşıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Beşiktaş Kulübü’nün mali borcunda son durum açıklandı
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Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Kerem Akbaş, Şubat 2025 itibarıyla kulübün borcunun 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 TL olduğunu açıkladı.

Bir önceki divan kurulunda, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla borcun 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olduğu bildirilmişti. Böylece Beşiktaş’ın borcunda kısa sürede önemli bir artış yaşandığı ortaya çıktı.

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