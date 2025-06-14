AFAD son depremleri açıkladı: Malatya sallandı

14 Haziran 2025 tarihinde (bugün) gerçekleşen son depremler arasında, saat 11:54’te Malatya Pütürge açıklarında 3.9 büyüklüğünde ve 7,55 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Günün erken saatlerinde ise saat 08:25’te Malatya Yeşilyurt’ta 2.5 büyüklüğünde ve 7,01 kilometre derinliğinde bir deprem kaydedildi.

Kandilli ve AFAD’ın paylaştığı bu son veriler, Türkiye’de deprem riskinin devam ettiğini bir kez daha hatırlatıyor.