AFAD son depremleri açıkladı: Malatya sallandı

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de çeşitli büyüklüklerde depremler sıkça yaşanıyor. Ülkenin dört bir yanında yaşanan son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
AFAD son depremleri açıkladı: Malatya sallandı
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 14 Haziran 2025 tarihinde (bugün) gerçekleşen son depremler arasında, saat 11:54’te Malatya Pütürge açıklarında 3.9 büyüklüğünde ve 7,55 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Günün erken saatlerinde ise saat 08:25’te Malatya Yeşilyurt’ta 2.5 büyüklüğünde ve 7,01 kilometre derinliğinde bir deprem kaydedildi.

Kandilli ve AFAD’ın paylaştığı bu son veriler, Türkiye’de deprem riskinin devam ettiğini bir kez daha hatırlatıyor.

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