Beşiktaş, kupada çeyrek final biletini kaptı!

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Onvo Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla grubunu lider tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmada Beşiktaş’ın gollerini Arroyo (10’) ve Rafa Silva (76’) kaydederken, ev sahibi ekip adına tek golü Milosevic (64’) attı.

KARTAL HIZLI BAŞLADI, ÖNE GEÇTİ

Maça etkili başlayan Beşiktaş, henüz 3. dakikada ilk tehlikesini yarattı. Abdurrahim Dursun’un hatasında topu kapan Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak şutu direğin yanından auta çıktı.

Beşiktaş’ın baskısı 10. dakikada golle sonuçlandı. Masuaku’nun sol kanattan yerden çevirdiği topa kale önünde dokunan Arroyo, takımını öne geçirdi: 1-0.

ANTALYASPOR BERABERLİĞİ YAKALADI

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarının başında Antalyaspor’un baskısına maruz kaldı. Ev sahibi ekip, 54. dakikada Gaich ile gole çok yaklaştı ancak futbolcunun kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

Antalyaspor aradığı golü 64. dakikada Milosevic’in kafa vuruşuyla buldu. Townsend’in sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Milosevic, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru eşitledi: 1-1.

Teknik direktör Fernando Santos, maçın ikinci yarısında Joao Mario, Arroyo, Semih Kılıçsoy ve Svensson gibi isimleri oyundan alarak, Rashica, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Fahri Kerem Ay ve Onur Bulut’u sahaya sürdü.

RAFA SILVA SAHNEYE ÇIKTI

Gol sonrası baskısını artıran siyah-beyazlılar, 76. dakikada yeniden öne geçti. Rashica’nın sol kanattan ceza sahası çizgisi üzerine gönderdiği topu kontrol eden Rafa Silva, sert bir vuruşla üst direğe çarptırarak filelerle buluşturdu: 2-1.

Beşiktaş’ta Tayyip Talha Sanuç, 90. dakikada sarı kart gördü.

Maçın kalan dakikalarında Antalyaspor’un beraberlik çabaları sonuçsuz kaldı ve Beşiktaş, sahadan 2-1 galibiyetle ayrılarak grubunu lider tamamladı.