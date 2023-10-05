Beşiktaş-Lugano Maçı Şifresiz mi? Beşiktaş-Lugano UEFA Konferans Ligi D Grubu Maçı Bu Akşam Saat Kaçta Hangi Kanalda?

Beşiktaş-Lugano maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyuor. UEFA Konferans Ligi D grubunda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş grupta ikinci maçına Lugano karşısında çıkacak. Peki Beşiktaş-Lugano UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş-Lugano Maçı Şifresiz mi? Beşiktaş-Lugano UEFA Konferans Ligi D Grubu Maçı Bu Akşam Saat Kaçta Hangi Kanalda?
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Beşiktaş-Lugano maçı için geri sayım devam ediyor. UEFA Konferans Ligi D grubunda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş grubun ikinci maçında İsviçre temsilcisi Lugano'yu sahasında konuk edecek. Grupta ilk maçına Brugge deplasmanında çıkan Siyah Beyazlılar Cenk Tosun'un golü ile sahadan 1-1'lik skorla ayrılmıştı. Peki Beşiktaş-Lugano UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş-Lugano Maçı Şifresiz mi?

Beşiktaş-Lugano UEFA Konferans Ligi maçı 5 Ekim Perşembe saat 19:45'te başlayacak. Dolmabahçe'de oynanacak olan mücadele EXXEN platformu üzerinden yayımlanacak. Mücadelede İsrailli hakem David Fuxman düdük çalacak.

Beşiktaş-Lugano Maçı Şifresiz mi? Beşiktaş-Lugano UEFA Konferans Ligi D Grubu Maçı Bu Akşam Saat Kaçta Hangi Kanalda? - Resim : 1

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