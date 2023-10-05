Spartak Trnava Fenerbahçe Maçı Şifresiz Mi Yayınlanacak? Spartak Trnava Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan ikinci hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe H Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Peki Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Spartak Trnava Fenerbahçe maçı şifresiz mi yayınlanacak? Detaylar haberimizin devamında!

Fenerbahçe 2'de 2 Yapmak İstiyor!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi macerasına 2. ön eleme turundan başlamıştı. Bu turda Zimbru'yu eleyen sarı-lacivertliler, sonraki turlarda da Maribor ve Twente'yi saf dışı bırakarak Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırmayı başarmıştı. Gruplardaki ilk maçında 21 Eylül'de Nordsjaelland ile İstanbul'da karşı karşıya gelen İsmail Kartal'ın öğrencileri rakibini 3-1 mağlup ederek gruplara 3 puanla başlamayı başarmıştı. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de de 7'de 7 yaparak başlamış ve liderlik koltuğuna oturmuştu. Bu sezon oynadığı tüm resmi maçları kazanmayı başaran Fenerbahçe, Spartak Trnava deplasmanından da galibiyetle dönmek istiyor.

Ev sahibi Spartak Trnava da UEFA Konferans Ligi macerasına 2. ön eleme turundan başlamıştı. Bu turda Auda'yı saf dışı bırakan Trnava, sırasıyla Lech Poznan ve Dnipro'yu da eleyerek adını grup aşamasına yazdırmaya hak kazanmıştı. Gruptaki ilk maçında deplasmanda Ludogorets ile karşılaşan Slovakya temsilcisi, rakibine 4-0 mağlup olmuştu. Trnava, ülkesinin liginde oynadığı 9 maçta ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligde 6. sırada bulunan Trnava, Fenerbahçe maçından puan veya puanlar alarak Avrupa macerasında yoluna devam etmek istiyor.

Spartak Trnava Fenerbahçe Maçı Şifresiz Mi Yayınlanacak?

Spartak Trnava ile Fenerbahçe arasında oynanacak ve futbolseverler tarafından merakla beklenen mücadelenin saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Alman hakem Sascha Stegemann'ın yöneteceği Spartak Trnava Fenerbahçe maçı UEFA Konferans Ligi yayıncı kuruluşu olan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN platformundan internet üzerinden futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Geçtiğimiz salı günü Manchester United ile Galatasaray arasında oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinin de EXXEN platformundan yayınlanması planlanıyordu. Ancak yaşanan yoğunluk sebebiyle EXXEN platformunda meydana gelen aksama dolayısıyla maç yayını sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilememiş ve karşılaşma TV 8,5 ekranlarından yayınlanmıştı. Spartak Trnava Fenerbahçe maçında da benzer bir durumun yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor.