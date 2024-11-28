Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı canlı izle! TRT Spor canlı maç izle

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, lig aşamasındaki beşinci hafta maçında Macaristan'da Maccabi Tel Aviv'i ağırlıyor.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano'yu elemeyi başaran Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında oynamaya hak kazanmıştı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0'lık skorla yenilirken ikinci maçında da sahasında Frankfurt'a 3-1 kaybetmişti. Beşiktaş, ligdeki üçüncü maçında deplasmanda Lyon'u 1-0, dördüncü maçında ise sahasında Malmö'yü 2-1 mağlup etti. 6 puanı bulunan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 18. sırada yer alıyor. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de ise 6. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 21 gol atmayı başaran Beşiktaş, kalesinde ise 14 gol gördü. Beşiktaş, ligdeki son maçında sahasında Göztepe'ye 4-2 kaybetmişti.

Beşiktaş'ın rakibi Maccabi Tel Aviv ise İsrail liginde oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 18 gol atmayı başaran Maccabi Tel Aviv, kalesinde ise 7 gol gördü. Maccabi Tel Aviv, topladığı 22 puanla ligde 2. sırada yer alıyor. Maccabi Tel Aviv, UEFA Avrupa Ligi'ndeki tüm maçlarından yenilgiyle ayrıldı. İsrail ekibi, ilk maçında deplasmanda Braga'ya 2-1, ikinci maçında sahasında Midtjylland'a 2-0, üçüncü maçında sahasında Real Sociedad'a 2-1 ve dördüncü maçında deplasmanda Ajax'a 5-0 kaybetti. Henüz puanı bulunmayan Maccabi Tel Aviv, UEFA Avrupa Ligi'nde 35. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi beşinci haftasında Maccabi Tel Aviv ile yapacağı maçta İtalyan hakem Simone Sozza düdük çalacak. Simone Sozza'nın yardımcılıklarını vatandaşları Alberto Tegoni ile Giovanni Baccini üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Andrea Colombo yapacak. Mücadelede Daniele Chiffi VAR, Paolo Mazzoleni ise AVAR olarak görev alacak.

BEŞİKTAŞ, AVRUPA'DA 249. MAÇINA ÇIKIYOR

Beşiktaş, Malmö maçıyla Avrupa kupalarında 249. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında oynadığı 248 müsabakada 94 galibiyet, 49 beraberlik, 105 yenilgi yaşadı.

Avrupa arenasında 332 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 377 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'IN GENİŞ KADROSU

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirilen kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi, Milot Rashica, Salih Uçan, Joao Mario, Ernest Muçi, Moatasem Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Rafa Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu

BEŞİKTAŞ - MACCABI TEL AVIV CANLI İZLE! BEŞİKTAŞ - MACCABI TEL AVIV MAÇI TRT SPOR CANLI İZLE

Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak mücadele ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Futbolseverler karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı, saat 20.45'te başlayacak. Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı TRT Spor ve TRT'nin dijital platformu tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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