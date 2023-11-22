Beşiktaş, PSG'nin Golcüsü İle Anlaştı İddiası! Hasan Arat'ın Anlaştığımız Dediği Oyuncu Ortaya Çıktı

Adaylardan Hasan Arat, geçtiğimiz günlerde Fransız devi PSG'nin başkanı Nasser Al-Khelaifi ile görüşerek işbirliği anlaşması yaptıklarını açıklamıştı.

Beşiktaş, PSG'nin Golcüsü İle Anlaştı İddiası!

Arat, "Değerli Beşiktaşlılar, Paris Saint-Germain FC ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı, kıymetli arkadaşım Sayın Nasser Al-Khelaifi ile Doha'da bir araya gelerek, Beşiktaş JK ve Paris Saint-Germain FC arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık. Anlaşmamız, Gençlik Gelişim Merkezi (Futbol Akademi) ve antrenman merkezi konularında geniş çaplı işbirliğini de kapsıyor. Beşiktaşımız için hayırlı olsun." diyerek işbirliğini duyurmuştu.

Fransız Basını Duyurdu

Bu gelişme üzerine Fransız basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Fransız medyasında yer alan haberde, Beşiktaş ile PSG arasında yapılan işbirliğinde ismi açıklanmayan bir oyuncunun transferi konusunda da anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Haberde, Paris Saint-Germain'in ocak ayında orta saha ve sol bek takviyesi yapacağı ve bazı futbolcularla da yol ayrımına gideceği aktarıldı.

Takımdan gönderilecek isimlerin başında genç forvet Hugo Ekitike'nin yer aldığı belirtildi.

İsmi Açıklanmayan Futbolcu Ekıtıke

Beşiktaş ile PSG arasında yapılan transfer anlaşmasında ismi açıklanmayan futbolcunun Hugo Ekitike olduğu iddia edildi.

Psg'deki Performansı

Fransız ekibi, geçtiğimiz sezonu takımda kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki santraforun bonservisini yaz transfer döneminde 28.5 milyon euro karşılığında Reims'ten almıştı.

2022-2023 sezonunda PSG formasıyla 14'ü ilk 11 olmak üzere 32 maçta görev alan Ekitike, 4 gol ve 4 asistlik katkı vermişti.

Bu sezon ise yalnızca 1 kez sahaya çıkan Fransız yıldız, ligde oynanan Lorient maçının 81. dakikasında oyuna dahil oldu.

Piyasa Değeri 15m€

Hugo Ekitike'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro.