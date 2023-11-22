Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Sakatlığını Duyurdu!

Trabzonspor, milli maçta sakatlanan Uğurcan Çakır'ın kas içinde darbeye bağlı kanama tespit edildiğini duyurdu.

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Sakatlığını Duyurdu!
Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Sakatlığını Duyurdu!

A Milli Takım'ın Galler'le berabere kalarak grubu lider bitirdiği karşılaşmada kaleci Uğurcan Çakır sakatlanarak oyundan çıktı.

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Sakatlığını Duyurdu!

Trabzonspor'dan oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın Galler ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Kaptanımız Uğurcan Çakır’ın durumu milli takım sağlık ekibiyle anında iletişime geçilerek takip edilmiştir. Oyuncumuzun bugün sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz arka bölgesindeki kas içinde darbeye bağlı kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Uğurcan Çakır ilk 11'de başladığı maçta sakatlığının ardından yerini 33. dakikada Altay Bayındır'a devretmişti.

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# Trabzonspor # Uğurcan Çakır
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