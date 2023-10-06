Beşiktaş Seçime Gidiyor! Yönetim Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Kararı Aldı

Beşiktaş'ta üst üste flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dün akşam UEFA Konferans Ligi'nde yaşanan Lugano mağlubiyetinin ardından taşlar adeta yerinden oynadı.

Şenol Güneş Resmen İstifa Etti!

Ligde alınan istikrarsız sonuçlar ve sahada oynanan futboldan memnun olmayan taraftarların tepkisinin üzerine UEFA Konferans Ligi'nde Lugano'ya kaybedilmesi bardağı taşıran son damla oldu.

Maçtan sonra yaptığı açıklamalarda, "Taraftarlardan özür diliyorum. Bu duruma düştüğümüz için söylenecek bir söz bulunamaz. Şartlar ne olursa olsun kazanmamız gereken maçı kaybettik. Bu bir travma." diyen Şenol Güneş bugün aldığı kararla Beşiktaş'tan resmen istifa etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada da Şenol Güneş'in ayrılığı kamuoyuyla paylaşıldı.

Yönetim Seçime Gitme Kararı Aldı!

Şenol Güneş'in istifasının yanı sıra siyah-beyazlı kulüpten bir flaş açıklama daha geldi. Lugano maçının ardından Tüpraş Stadyumu'nda saatler süren bir toplantı gerçekleştiren Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu, bugün yaptığı açıklamayla olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı alındığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar şu ifadelerle duyuruldu:

- Yönetim kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının hangi tarihte gerçekleştirileceği, önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir.