Beşiktaş'ta Şenol Güneş İstifa Etti! 2. Güneş Dönemi Resmen Bitti

Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi resmen sona erdi. UEFA Konferans Ligi'nde oynanan ve mağlubiyetle sonuçlanan Lugano maçınına ardından, teknik direktör Şenol Güneş istifa etti.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş İstifa Etti! 2. Güneş Dönemi Resmen Bitti
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Sezon başından bu yana dalgalı performansıyla taraftarlarının tepkisini çeken Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Dün akşam Tüpraş Stadyumu'nda oynanan UEFA Konferans Ligi mücadelesinde siyah-beyazlılar, 2-0 öne geçtiği maçta rakibine 3-2 mağlup olmuştu.

Yönetim Kurulu Uzun Süre Toplantı Yaptı

Maçın bitiş düdüğüyle başlayan yoğun protestolar ile birlikte Beşiktaş yönetim kurulu Tüpraş Stadyumu'nda saatler süren olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmazken ilk karar bugün tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'ten geldi.

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Şenol Güneş Resmen İstifa Etti!

2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Beşiktaş'ı şampiyon yapan ve geçtiğimiz sezon yeniden takımın başına getirilerek kulüpteki ikinci sezonunu yaşayan Şenol Güneş, bugün aldığı kararla kulüpten istifa etti.

Beşiktaş'tan da Şenol Güneş'in istifasına yönelik açıklama geldi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, maçın ardından Şenol Güneş'in, Başkan Ahmet Nur Çebi'yle görüştüğü belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

- Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden teknik direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Şenol Güneş’e kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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