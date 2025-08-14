🔴 Beşiktaş – St. Patrick maçı CANLI İZLE | ⚽ Maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş yayın bilgileri

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Beşiktaş, St. Patrick’s Athletic’i Tüpraş Stadyumu’nda ağırlıyor. İlk maçta 4-1 kazanan siyah-beyazlılar tur için sahada olacak. İşte maç saati, yayın kanalı ve tur ihtimalleri.

BEŞİKTAŞ AVRUPA’DA TUR PEŞİNDE

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Beşiktaş, İrlanda temsilcisi St. Patrick’s Athletic ile karşılaşıyor. 7 Ağustos’ta Dublin’de oynanan ilk maçta rakibini 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu’ndaki rövanşta taraftarları önünde turu garantilemek istiyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Avrupa’daki iddiasını sürdüren Beşiktaş, bu karşılaşmada hem galibiyet hem de unutulmaz bir atmosfer hedefliyor.

MAÇ HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Beşiktaş – St. Patrick rövanş karşılaşması, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak. Mücadele HT Spor kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Ayrıca HT Spor’un resmi internet sitesi üzerinden de karşılaşma canlı izlenebilecek. Maçın hakemi ise Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Antonio Nobre olacak.

TUR İHTİMALLERİ

İlk maçta deplasmanda 4-1’lik skorla galip gelen Beşiktaş, rövanş öncesi büyük bir avantajın sahibi. Siyah-beyazlılar, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. İki farklı mağlubiyet durumunda da play-off turuna yükselecek. Üç farklı mağlubiyette maç uzatmalara giderken, dört farklı mağlubiyette ise Beşiktaş Avrupa’ya veda edecek.

MUHTEMEL RAKİP

Beşiktaş’ın turu geçmesi halinde play-off turundaki rakibi, Astana (Kazakistan) – Lausanne (İsviçre) eşleşmesinin galibi olacak. Lausanne, ilk maçta Astana’yı 3-1 mağlup ederek avantaj sağlamıştı.

beşiktaş konferans ligi canlı izle
