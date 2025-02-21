Beşiktaş-Trabzonspor maçı sonrası PFDK’dan sert karar!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’in 24. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında siyah-beyazlı taraftarların neden olduğu saha olayları ve kötü tezahüratlar nedeniyle Beşiktaş’a toplam 693 bin TL para cezası verdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Beşiktaş-Trabzonspor maçı sonrası PFDK’dan sert karar!
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PFDK’dan yapılan açıklamaya göre, saha olayları nedeniyle 168 bin TL, çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle 525 bin TL ceza uygulanırken, aynı zamanda belirtilen tribünlerde yer alan bazı taraftarların bir sonraki iç saha maçına girişleri yasaklandı.

Kurul kararında, kuzey alt tribün (107-108-109), doğu alt tribün (114-115-116), güney alt tribün (120-121-122) ve güney üst tribün (423-424-425-426) bloklarında yer alan taraftarların elektronik biletlerinin bloke edilerek, bir sonraki iç saha maçına girişlerinin engellendiği belirtildi.

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