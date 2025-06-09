Beşiktaş transferde fırtına gibi! Çifte yıldız operasyonu

Beşiktaş, sağ bek pozisyonunu güçlendirmek için rotasını Süper Lig’in güçlü isimlerinden birine çevirdi. BeIN Sports’un haberine göre siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel ile ilk temaslarını kurdu.

27 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun, Türkiye’de kalmak istemesi Beşiktaş’ın elini güçlendiren en önemli etken olarak öne çıkıyor. Taraflar arasında yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi.

Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla gösterdiği istikrarlı performans ve fiziksel gücüyle dikkat çekmişti. Hem savunmada hem de hücumda etkili olabilen futbolcunun transferi, Beşiktaş camiasında büyük heyecan yaratmış durumda.

ORTA SAHADA BOMBA: GRANİT XHAKA GÜNDEMDE

Beşiktaş’ın sadece yerli pazarda değil, Avrupa’da da radarını genişlettiği görüldü. Haber Global'e göre, orta saha için dünya çapında tanınan bir isim gündemde: Granit Xhaka.

Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen’de forma giyen 32 yaşındaki İsviçreli yıldız, Beşiktaş yönetimine önerildi. Kariyerinde Arsenal ve Borussia Mönchengladbach gibi kulüplerde de top koşturan Xhaka, deneyimi ve liderlik vasıflarıyla öne çıkıyor.

Transferin gerçekleşmesi halinde, Xhaka’nın takıma katacağı tecrübe ve kalite ile Beşiktaş’ın orta sahasında önemli bir denge unsuru olması bekleniyor.

Beşiktaş Yönetimi’nin her iki transfer için de gelecek hafta somut adımlar atması bekleniyor. Hem Osayi-Samuel’in hem de Granit Xhaka’nın durumunun kısa süre içinde netleşmesi, taraftarın heyecanla beklediği gelişmelerin başında geliyor.

Özellikle teknik direktör arayışında da sona yaklaşan siyah-beyazlıların, yeni hocaya güçlü bir kadro teslim etme hedefi doğrultusunda bu transferleri hızlı bir şekilde sonuçlandırmak istediği belirtiliyor.