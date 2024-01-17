Beşiktaş Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi! Siyah-beyazlılar Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti

Bşeiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi! Siyah-beyazlılar Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Ligde ve Avrupa kupalarında gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, kupa maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'u Tüpraş Stadı'nda konuk etti.

Beşiktaş, 16. dakikada Salih Uçan ve 36. dakika (Penaltıdan) ile 67. dakikada Cenk Tosun ve 87. dakikada Ante Rebic'in kaydettiği gollerle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı ve adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

FERNANDO SANTOS İKİNCİ MAÇINI DA KAZANDI

Beşiktaş, Portekizli teknik adam Fernando Santos yönetiminde oynadığı ikinci müsabakadan da galibiyetle ayrıldı.

Santos'un başında çıktığı ilk maçında ligde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda ise Eyüpspor'a 4-0 üstünlük kurmayı başardı.

CENK'TEN GOL SONRASI ASKER SELAMI

Karşılaşmada Beşiktaş'ın ikinci ve üçüncü gollerine imza atan Cenk Tosun, bu sezon tüm kulvarlardaki gol sayısını 8'e çıkardı. Cenk, attığı ikinci golün ardından asker selamı verdi.

Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan ise bu sezon tüm kulvarlarda 3. golünü kaydetti. Karşılaşmada Beşiktaş'ın son golünü atan Ante Rebic ise bu sezon ilk kez ağları sarstı.

YENİ TRANSFER SVENSSON İLK MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.

Adana Demirspor ile sözleşmesini fesheden ve siyah-beyazlı takıma transfer olan Norveçli futbolcu, 78. dakikada Onur Bulut'un yerine oyuna dahil oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# beşiktaş # eyüpspor # ziraat türkiye kupası
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