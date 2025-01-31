Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 8. ve son hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, son hafta maçında Twente ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, rakibine 1-0 mağlup oldu. Twente'ye galibiyeti getiren golü, 76. dakikada Daan Rots kaydetti.

Bu sonuçla 5. yenilgisini yaşayan Beşiktaş, 9 puanda kaldı ve lig aşamasını 28. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarından elendi.

Organizasyonda 2. galibiyetini alan Twente ise puanını 10'a çıkardı ve play-off turu oynamaya hak kazandı.

BEŞİKTAŞ, İLK 24'E GİREMEYEREK AVRUPA LİGİ'NE VEDA ETTİ

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet ve 5 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, elde ettiği 9 puanla 36 takım arasında 28. sırada yer aldı. Organizasyonda adını ilk 24 ekip arasına yazdıramayan siyah-beyazlılar, böylece Avrupa kupalarına veda etti.

Söz konusu müsabakalarda 10 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 15 gole engel olamadı.