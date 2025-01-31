Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin son hafta maçında deplasmanda Twente'ye 1-0 mağlup oldu. Lig aşamasını 9 puanla 28. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi
Yayınlanma:

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 8. ve son hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, son hafta maçında Twente ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, rakibine 1-0 mağlup oldu. Twente'ye galibiyeti getiren golü, 76. dakikada Daan Rots kaydetti.

Bu sonuçla 5. yenilgisini yaşayan Beşiktaş, 9 puanda kaldı ve lig aşamasını 28. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarından elendi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi - Resim : 1

Organizasyonda 2. galibiyetini alan Twente ise puanını 10'a çıkardı ve play-off turu oynamaya hak kazandı.

BEŞİKTAŞ, İLK 24'E GİREMEYEREK AVRUPA LİGİ'NE VEDA ETTİ

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet ve 5 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi - Resim : 2

Beşiktaş, elde ettiği 9 puanla 36 takım arasında 28. sırada yer aldı. Organizasyonda adını ilk 24 ekip arasına yazdıramayan siyah-beyazlılar, böylece Avrupa kupalarına veda etti.

Söz konusu müsabakalarda 10 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 15 gole engel olamadı.

Galatasaray, Ajax'a 2-1 kaybetti! Sarı-kırmızılılar Avrupa Ligi'nde play-off oynayacakGalatasaray, Ajax'a 2-1 kaybetti! Sarı-kırmızılılar Avrupa Ligi'nde play-off oynayacakSpor
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde üst tura çıkmayı başardıFenerbahçe, Avrupa Ligi'nde üst tura çıkmayı başardıSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

beşiktaş uefa avrupa ligi son dakika twente
Günün Manşetleri
Galatasaray, Ajax'a 2-1 kaybetti
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde üst tura çıkmayı başardı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi
Pentagon'dan uçak kazasıyla ilgili açıklama
Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor
Jandarma Genel Komutanlığından otel yangınıyla ilgili açıklama
Fenerbahçe, Skriniar'ı transfer etti
Türkiye'den ABD'deki kazayla ilgili taziye mesajı
ABD ekonomisi yüzde 2,3 büyüdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Çok Okunanlar
Galatasaray, Ajax'a 2-1 kaybetti Galatasaray, Ajax'a 2-1 kaybetti
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde üst tura çıkmayı başardı Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde üst tura çıkmayı başardı
İşte 31 Ocak’ta kar beklenen şehirler! İşte 31 Ocak’ta kar beklenen şehirler!
Çalışmadan emekli olmak mümkün: 15 bin TL ek ödeme Çalışmadan emekli olmak mümkün: 15 bin TL ek ödeme
Uzmanlar o iki ilçeyi uyardı: "60 bin yapının %35'i depreme dayanıksız" Uzmanlar o iki ilçeyi uyardı: "60 bin yapının %35'i depreme dayanıksız"