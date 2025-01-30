Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında yarın Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş elendi mi (UEFA Avrupa Ligi) Beşiktaş Avrupa'dan elendi mi?

Sude İnak Sude İnak
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi?
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UEFA Avrupa Ligi 8. ve son haftasında yarın Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 252. maçına çıkacak. Beşiktaş elendi mi (UEFA Avrupa Ligi) Beşiktaş Avrupa'dan elendi mi?

 BEŞİKTAŞ ELENDİ Mİ (UEFA AVRUPA LİGİ)?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında yarın Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Twente Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenecek.

Beşiktaş'ın elenip elenmediği maç sonrası belli olacak. Beşiktaş maç öncesi 23. sırada yer alıyor. Ligi ilk 24 içinde bitirirse play off turuna kalacak.

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