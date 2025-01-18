Beşiktaş ve Reeder Samsunspor karşılaşmasında gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada gol sesi çıkmazken, iki takım da pek çok fırsattan yararlanamadı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Beşiktaş ve Reeder Samsunspor karşılaşmasında gol sesi çıkmadı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadele, 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada her iki takım da pozisyonlar bulmasına rağmen gol atmayı başaramadı.

İlk yarıda gol sesi çıkmazken, her iki ekip de zaman zaman etkili ataklar geliştirdi. Ancak en net fırsatı Reeder Samsunspor'dan Mouandilmadji değerlendiremedi. 47. dakikada Ntcham'ın pasıyla ceza sahasında sağ çaprazda topla buluşan Mouandilmadji'nin şutunda, Beşiktaş kalecisi Mert Günok başarılı bir kurtarış yaparak gole izin vermedi.

İkinci yarının başında Beşiktaş, gol arayışında daha fazla pozisyon buldu. 57. dakikada Rashica'nın kullandığı kornerde Al-Musrati'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti. 62. dakikada ise Beşiktaş çok net bir fırsattan yararlanamadı. Immobile, Gedson Fernandes'e pasını verdi, ancak Schindler çizgiden topu çıkarmayı başardı. 63. dakikada Muçi'nin ortasında Rashica'nın sağ ayağıyla yaptığı vuruş yan direğe çarptı ve top auta gitti. 70. dakikada ise Beşiktaş, kontratakla çok tehlikeli bir fırsat yakaladı. Rafa Silva, Okan Kocuk'u geçemedi ve topu ağlara göndermeyi başaramadı.

SAMSUNSPOR'DA SON DAKİKA TEHLİKESİ

Reeder Samsunspor da 82. dakikada Ercan Kara ile net bir fırsat yakaladı. Dimata'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Kara'nın vuruşunu Beşiktaş kalecisi Mert Günok ayaklarıyla çıkartarak gole izin vermedi. Maçın son dakikalarında Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı ancak başarılı olamadı. 90+7'de Muçi'nin pasında, Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunu Schindler çizgiden çıkarmayı başardı.

SAMSUNPOR 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 64. dakikasında Reeder Samsunspor'dan Van Drongelen, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Ayrıca, 89. dakikada Dimata ve 90+6. dakikada Soner Gönül sarı kart gören isimler oldu.

Karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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