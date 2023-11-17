Beşiktaş'a Acil 25 Milyon Euro!

Beşiktaş'ın yeni patronu olmak isteyen adaylar, camianın önde gelen isimleriyle görüşmelere devam ederken, yönetime güçlü isimlerin katılması için de gece gündüz telefon trafiği yaşanıyor.

Beşiktaş'ın 3 Aralık'ta başına geçecek olan yeni başkanını şimdiden çok büyük bir zorluk bekliyor.

25 Milyon Euro Lazım

Yeni başkan mazbatayı alır almaz futbol takımının 20 milyon avroluk birikmiş alacağını ödemek zorunda. Söz konusu tutarın içinde futbolcuların alacakları ile transfer taksitleri de bulunuyor.

Eğer yeni yönetim göreve gelir gelmez ödemesi gereken bu tutar için borçsuzluk kâğıdı alamazsa, kulübü çok zor günler bekleyecek. Ödemenin yapılmaması ya da aksaması hâlinde, FIFA'dan transfer yasağı, TFF'den de para cezası ve transfer limitinin azaltılması gibi yaptırımlar gelecek.