Beşiktaş'a Benfica'dan Brezilyalı Stoper!

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda yönetimine menajerler aracılığıyla futbolcu teklif edilmeye başlandı.

Beşiktaş'a Benfica'dan Brezilyalı Stoper!
Beşiktaş'a Benfica'dan Brezilyalı Stoper!

Başkan Hasan Arat ve yönetimine Portekiz Ligi'nin iddialı takımlarından Benfica'nın stoperi Joao Victor teklif edildi. Sezon başında da adı Beşiktaş ile anılan 25 yaşındaki Brezilyalı stoperin menajerinin Siyah-beyazlılarda yapılan seçimden hemen sonra kulübün kapısını çaldığı belirtildi.

Beşiktaş Düşünecek

Beşiktaş Yönetimi ise Brezilyalı yıldızın menajerinden düşünmek için süre istedi. 2022 yılından beri Portekiz devi Benfica'da forma giyen yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. 2022 yılında Corinthians'tan 9.5 milyon Euro'ya transfer olan Joao Victor, sert ve teknik oyun tarzıyla dikkat çekiyor.

Sezon Performansı

Bu sezon sadece 2 maçta forma giyen tecrübeli oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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