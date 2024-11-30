Beşiktaş’a çifte sakatlık şoku: Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai’den kötü haber

Beşiktaş, Macabbi Tel Aviv maçında sakatlanan Gabriel Paulista’nın 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Felix Uduokhai’nin ise Hatayspor maçında forma giyemeyeceği, Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimalinin düşük olduğu bildirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Beşiktaş’a çifte sakatlık şoku: Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai’den kötü haber
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Fanatik'in haberine göre, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Macabbi Tel Aviv ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai’nin sağlık durumları netleşti. Siyah-beyazlı kulüp, iki futbolcunun da tedavilerine başlandığını duyurdu.

PAULISTA 3 AY SAHALARDAN UZAK

Karşılaşmanın 20. dakikasında sol kalçasında ağrı hissederek oyunu terk eden Gabriel Paulista’nın yapılan tetkikler sonucunda sol kalça ön adale grubu (rectus femoris) tendonunda tam kat yırtık tespit edildiği bildirildi. Beşiktaş Kulübü, Paulista’nın yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

UDUOKHAI’NİN DERBİDE DURUMU ŞÜPHELİ

Mücadelenin ilk yarısının ardından sol alt baldırında ağrı hisseden Felix Uduokhai’nin ise yapılan MR incelemesinde sol alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Uduokhai Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek ve Fenerbahçe derbisi için durumu maç gününde netleşecek.

Beşiktaş Kulübü, iki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Futbol A Takımımızın Macabbi Tel Aviv ile oynadığı müsabakanın 20. dakikasında gerçekleşen pozisyon sonrası sol kalça ön kısmında ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Gabriel Paulista’nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, kalça ön adale grubu (rectus femoris) tendonunda tam kat yırtık saptanmıştır. Aynı müsabakanın ilk yarısının ardından sol alt baldır bölgesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen oyuncumuz Felix Uduokhai’nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Gabriel Paulista ile Felix Uduokhai’nin tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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