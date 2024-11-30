Kayseri'de fabrika yangını! 3 işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'de korkunç bir yangın meydana geldi. Bir mobilya fabrikasındaki henüz nedeni belirlenemeyen yangının farkedilmesi üzerine durum yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangında 3 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Fabrikaya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, yangına ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 14.18'de gelen ihbar üzerine Kayseri OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Yangına 10 araç ve 25 personelle müdahale ettiklerini belirten Kızılkan, kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.