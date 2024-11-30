Kayseri'de fabrika yangını! 3 işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangında 3 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kayseri'de fabrika yangını! 3 işçi hayatını kaybetti
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Kayseri'de Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'de korkunç bir yangın meydana geldi. Bir mobilya fabrikasındaki henüz nedeni belirlenemeyen yangının farkedilmesi üzerine durum yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayseri'de fabrika yangını! 3 işçi hayatını kaybetti - Resim : 1

Yangında 3 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Fabrikaya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, yangına ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

Kayseri'de fabrika yangını! 3 işçi hayatını kaybetti - Resim : 2

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 14.18'de gelen ihbar üzerine Kayseri OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Kayseri'de fabrika yangını! 3 işçi hayatını kaybetti - Resim : 3

Yangına 10 araç ve 25 personelle müdahale ettiklerini belirten Kızılkan, kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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