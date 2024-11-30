Marmaris'i sağanak vurdu! Cadde ve sokakları su bastı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde şiddetli sağanak etkili oldu. Öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak dolayısıyla cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu.

Sağanak nedeniyle su birikintisinde kalan araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Kapalı çarşıda bazı sokaklardaki iş yerlerini su bastı.

Belediye ekipleri kanalizasyon kapaklarını açarak suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu su sebebiyle denizin rengi kıyı bölgelerde kahverengiye dönüştü.