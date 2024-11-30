Marmaris'i sağanak vurdu! Cadde ve sokakları su bastı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde öğle saatlerinde şiddetli sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle kısa sürede su birikintileri oluşurken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Marmaris'i sağanak vurdu! Cadde ve sokakları su bastı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde şiddetli sağanak etkili oldu. Öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak dolayısıyla cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu.

Sağanak nedeniyle su birikintisinde kalan araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Marmaris'i sağanak vurdu! Cadde ve sokakları su bastı - Resim : 1

Kapalı çarşıda bazı sokaklardaki iş yerlerini su bastı.

Belediye ekipleri kanalizasyon kapaklarını açarak suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

Marmaris'i sağanak vurdu! Cadde ve sokakları su bastı - Resim : 2

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu su sebebiyle denizin rengi kıyı bölgelerde kahverengiye dönüştü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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