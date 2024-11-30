Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için kritik uyarı

Yurt genelinde görülmesi beklenen hava olaylarıyla ilgili Meteoroloji'den kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Meteoroloji, Marmara Bölgesi için de vatandaşları yakından ilgilendiren bir uyarıda bulundu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için kritik uyarı
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Yurt genelinde önümüzdeki günlerde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Vatandaşlar hava durumunun nasıl olacağına dair araştırmalar yaparken Meteoroloji'nin açıklamalarını da yakından takip ediyor.

MARMARA BÖLGESİ İÇİN FIRTINA UYARISI GELDİ

Son olarak Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi için önemli bir uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, bölgede yarın fırtınanın etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde bölgenin batısında, akşam saatlerinde genelinde, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, 2 Aralık Pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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