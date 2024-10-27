Beşiktaş'ın borcu açıklandı! İşte siyah-beyazlıların toplam borcu

Beşiktaş'ın 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştiriliyor. Toplantıda Beşiktaş'ın borcu da açıklandı. Siyah-beyazlıların borcunun 31 mayıs 2024 tarihi itibarıyla 12 milyar 271 milyon 873 bin 83 lira olduğu belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Beşiktaş'ın borcu açıklandı! İşte siyah-beyazlıların toplam borcu
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Beşiktaş, ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde, 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştiriyor.

Toplantıda denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk yaptığı konuşmada, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 mayıs 2024 tarihi itibarıyla 12 milyar 271 milyon 873 bin 83 lira olduğunu söyledi.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kaan Şakul ise siyah-beyazlı kulübün net borcunun 8 Milyar 429 milyon lira olduğunu belirterek, "Denetim kurulunun açıkladığı rakamlar doğru. Ben ibraya konu rakamların da enflasyon muhasebesine göre tutulmuş rakamlar olduğunun altını çizdim." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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