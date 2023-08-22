Beşiktaş'ın Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yeni transferler Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov kadroya dahil edildi.İşte detaylar...

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu
Editör: Nihat Çarboğa
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Siyah-beyazlı ekipte Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin, Emrecan Bulut ve Semih Kılıçsoy ise UEFA kadrosundan çıkarıldı.

BEŞİKTAŞ'IN DİNAMO KİEV MAÇI KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev ile 24 Ağustos'ta Romanya'nın başkenti Bükreş'te ve 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapacağı müsabakalar için UEFA'ya bildirdiği kadroda yer alan futbolcular şöyle:

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu - Resim : 1

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran

Defans: Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Daniel Amartey, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Umut Meraş

Orta saha: Salih Uçan, Milot Rashica, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Gedson Fernandes

Forvet: Ante Rebic, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka

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# beşiktaş # Dinamo Kiev
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