Pep Guardiola ameliyat oldu

Pep Guardiola ameliyat oldu.Manchester City kulübünden yapılan açıklamaya göre Pep Guardiola sırtındaki problem nedeniyle bugün operasyon geçirdi.

Pep Guardiola ameliyat oldu
Pep Guardiola ameliyat oldu
Editör: Nihat Çarboğa
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Operasyon için 'rutin' ifadesi kullanan kulüp, İspanyol teknik adam için geçmiş olsun dileklerini iletti ve görevibe dönmesini herkesini dört gözle beklediğini belirtti.

Pep Guardiola ameliyat oldu - Resim : 1

Dış basında yer alan haberlere göre 52 yaşındaki başarılı antrenör devre arasına kadar takımının başında olamayacak ve yerine Juanma Lillo vekalet edecek.

Pep Guardiola son olarak geçtiğimiz hafta takımı Manchester City ile UEFA Süper Kupa'da zafere ulaşmıştı.

Guardiola ayrıca geçtiğimiz günlerde açıklanan 'UEFA Yılın Erkek Teknik Direktörü' adayları arasında yer alıyordu.

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