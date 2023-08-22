Pep Guardiola ameliyat oldu

Operasyon için 'rutin' ifadesi kullanan kulüp, İspanyol teknik adam için geçmiş olsun dileklerini iletti ve görevibe dönmesini herkesini dört gözle beklediğini belirtti.

Dış basında yer alan haberlere göre 52 yaşındaki başarılı antrenör devre arasına kadar takımının başında olamayacak ve yerine Juanma Lillo vekalet edecek.

Pep Guardiola son olarak geçtiğimiz hafta takımı Manchester City ile UEFA Süper Kupa'da zafere ulaşmıştı.

Guardiola ayrıca geçtiğimiz günlerde açıklanan 'UEFA Yılın Erkek Teknik Direktörü' adayları arasında yer alıyordu.