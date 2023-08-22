İspanya Başbakanı Sanchez'den Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'e tepki

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Kadın Milli Takımı'nda futbolcu Jenni Hermoso'yu dudağından öpen İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'e tepki gösterdi.

İspanya Başbakanı Sanchez'den Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'e tepki
İspanya Başbakanı Sanchez'den Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'e tepki
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Sanchez, Madrid'deki Başbakanlık Konutu Moncloa'da düzenlediği basın toplantısında, bir soru üzerine, Hermoso'yu dudağından öpmesinden dolayı eleştirilen Rubiales'in özür içerikli açıklamalarının yeterli olmadığını söyledi.

İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ'DEN FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI RUBİALES'E TEPKİ

İfadelerinde dolaylı olarak RFEF Başkanı'nın istifasını talep eden Sanchez, "Gördüğümüz kabul edilebilir bir hareket değil. Rubiales'in bu olay sonrasındaki özürleri de yeterli değil. Hatta uygun bile değil. Basında gördüğümüz hareketlerine açıklık getirecek adımlar atmaya devam etmesi gerekir." dedi.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı finalde İngiltere'yi 1-0 yenerek tarihinde ilk defa kazanan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı için Sidney'deki maç sonrasında yapılan madalya töreni ve kutlamalar sırasında RFEF Başkanı Rubiales'in bazı hareketleri tepki çekmişti.

İspanya'nın maçı kazanmasının ardından sevinç gösterisi sırasında şeref tribününden uygunsuz hareketler yapan Rubiales, daha sonra madalya töreninde de İspanyol futbolcu Hermoso'yu dudağından öpmüştü.

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RFEF Başkanı hata yaptığını kabul ederek özür dilese de bazı bakanlar, siyasetçiler ve sivil toplum örgütleri istifasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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