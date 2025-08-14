Beşiktaş’ın Konferans Ligi’ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Beşiktaş, St Patrick’s’i elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak. İsviçre ekibi, 3. eleme turunda Astana’yı toplamda 5-1’lik skorla turnuvanın dışına itti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Astana ile Lausanne, Kazakistan’ın başkenti Astana’daki Astana Arena’da karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin 48. dakikasında Lekoueiry, Lausanne’ı 1-0 öne geçirdi. 66. dakikada Diakite farkı 2’ye çıkardı. 87. dakikada Astana’dan Ngome, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşma 2-0 Lausanne üstünlüğü ile sona erdi.

TOPLAMDA 5-1’LE TUR ATLADILAR

İlk maçı da 3-1 kazanan Lausanne, toplamda 5-1’lik skorla adını Konferans Ligi play-off turuna yazdırdı. İsviçre temsilcisi, Beşiktaş’ın St Patrick’s’i elemesi halinde temsilcimizin rakibi olacak. Siyah-beyazlılar, İrlanda ekibini ilk maçta deplasmanda 4-1 mağlup etmişti.

PLAY-OFF TAKVİMİ NETLEŞTİ

Maçkolik'e göre, konferans Ligi play-off maçları 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Beşiktaş, tur atlaması halinde ilk maçı İsviçre’de oynayacak. Play-off turunu geçen ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi lig etabına katılacak.

Geçtiğimiz sezon İsviçre Süper Ligi’ni beşinci sırada tamamlayan Lausanne, bu yıl Konferans Ligi’ne 2. ön eleme turundan başladı. Peter Zeidler yönetimindeki takım, bu turda Kuzey Makedonya ekibi Vardar’ı eledi. İsviçre ekibi ligdeki ilk maçında Winterthur’u 3-2 mağlup ederken, ikinci haftada deplasmanda Thun’a ve üçüncü haftada sahasında Zurih’e 2-1 yenildi. 3. haftası geride kalan İsviçre Süper Ligi’nde 8. sırada yer alıyor.

