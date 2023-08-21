Beşiktaş'ın Talisca teklifi masada

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Suudi Arabistan'da sezona iki mağlubiyetle başlayan Al Nassr'da teknik direktör Luis Castro yönetime, "Talisca'ya ihtiyacım yok. Bize yeni bir 10 numara lazım" talebinden bulundu.

Beşiktaş'ın Talisca teklifi masada
Beşiktaş'ın Talisca teklifi masada
Editör: Nihat Çarboğa
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Beşiktaş taraftarının yolunu gözlediği Anderson Talisca'nın kadro dışı bırakılmasıyla umut arttı, sosyal medya yerinden oynadı.

BEŞİKTAŞ'IN TALİSCA TEKLİFİ MASADA

Al Nassr, Porto'dan Otavio'yu kadrosuna katmak için harekete geçti ve 60 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ın Talisca teklifi masada - Resim : 1

Arap basınında da Talisca'nın bu gelişme sonrası gözden çıkarıldığı ve Al Nassr'ın teklifleri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

10+2 MİLYON EURO GEÇERLİ

Siyah-beyazlı yönetim, daha önce 10 milyon Euro bonservis+2 milyon Euro da bonus teklifi iletmişti.

Beşiktaş cephesi bu teklifin geçerliliğini koruduğunu belirtirken, masada duran bu öneriye olumlu yanıt verilmesi durumunda görüşmelerin başlayabileceği kaydedildi.

Suudi Arabistan kulübünün hem bonservisli hem de 1 yıl sözleşmesini uzatıp kiralık gönderme seçenekli tüm planlamaları yaptığı ve alacakları kararın ardından teklifleri değerlendireceği belirtildi.

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# Talisca # beşiktaş
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