Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı!

Beşiktaş, Hilton Bosphorus Otel'de divan kurulu toplantısını gerçekleştiriyor. Toplantıda siyah-beyazlı kulübün denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk de açıklamalarda bulundu.

Özgür Şentürk, yaptığı açıklamada, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi. Beşiktaş'ın toplam borç miktarı da kamuoyuna açıklandı.

Buna göre, siyah-beyazlı kulübün 30 Kasım 2023 itibarıyla borcunun 8 milyar 453 milyon 690 bin lira olduğunu kaydetti.