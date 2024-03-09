Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı!
Beşiktaş'ın, 30 Kasım 2023 tarihi itibarıyla toplam borç miktarı kamuoyuna duyuruldu. Buna göre, siyah-beyazlıların borcunun 8 milyar 453 milyon 690 bin lira olduğun açıklandı.
Beşiktaş, Hilton Bosphorus Otel'de divan kurulu toplantısını gerçekleştiriyor. Toplantıda siyah-beyazlı kulübün denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk de açıklamalarda bulundu.
Özgür Şentürk, yaptığı açıklamada, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi. Beşiktaş'ın toplam borç miktarı da kamuoyuna açıklandı.
Buna göre, siyah-beyazlı kulübün 30 Kasım 2023 itibarıyla borcunun 8 milyar 453 milyon 690 bin lira olduğunu kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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