Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı!

Beşiktaş'ın, 30 Kasım 2023 tarihi itibarıyla toplam borç miktarı kamuoyuna duyuruldu. Buna göre, siyah-beyazlıların borcunun 8 milyar 453 milyon 690 bin lira olduğun açıklandı.

Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı!
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Beşiktaş, Hilton Bosphorus Otel'de divan kurulu toplantısını gerçekleştiriyor. Toplantıda siyah-beyazlı kulübün denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk de açıklamalarda bulundu.

Özgür Şentürk, yaptığı açıklamada, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi. Beşiktaş'ın toplam borç miktarı da kamuoyuna açıklandı.

Buna göre, siyah-beyazlı kulübün 30 Kasım 2023 itibarıyla borcunun 8 milyar 453 milyon 690 bin lira olduğunu kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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