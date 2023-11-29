Beşiktaş'ta 10 Numaraya Çifte Aday! Siyah-Beyazlılarda 10 Numara Adayları Davy Klaassen ve Isco

Rıza Çalımbay, görevde kalması halinde 3 bölgeye transfer yapılmasını istiyor. Gelen haberlere göre tecrübeli teknik adamın; stoper, orta saha ve forvete bir transfer istediği belirtildi. 60 yaşındaki çalıştırıcının, görevde kalma ihtimalini göz önünde bulundurarak, yavaş yavaş listesini hazırladığı iddia edildi.

Davy Klaassen Önerisi

Yaz transfer döneminde on numara için gündeme gelen Davy Klaassen, geçtiğimiz günlerde yeniden önerildi. İtalyan devi İnter'de mutsuz olan ve pek forma şansı bulamayan Hollandalı oyuncu, takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletmişti. Mevcut Beşiktaş Yönetimi ise 30 yaşındaki oyuncu ile ilgili olarak kararı ancak yeni yönetimin verebileceğini belirtmişti. Bu doğrultuda başkan adaylarının, tecrübeli oyuncu ile bir görüşme yapabileceği öne sürüldü.

Bir Diğer İsim Isco

Kara Kartal'ın gündemine gelen bir diğer isim ise İspanya'dan geldi. La Liga ekibi Real Betis'te forma giyen İsco için bir girişimde bulunabileceği öğrenildi.

Teklifleri Dinlemeye Hazır

Bu sezon 18 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki oyuncu için Avrupa'dan birçok takımın da devrede olduğu bildirildi. Sezon sonunda kontratı bitecek olan İsco'nun da kendisi için yapılacak teklifleri dinlemeye hazır olduğu belirtildi.