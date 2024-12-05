Beşiktaş'ta bir istifa daha! Kaan Şakul genel sekreterlik görevini bıraktı

Ligde ve Avrupa'da peş peşe aldığı kötü sonuçların ardından büyük bir değişimin içine giren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Hasan Arat'ın başkanlık görevinden istifa etmesinin ardından siyah-beyazlılarda başkanlığa Hüseyin Yücel getirilmişti. Hüseyin Yücel de yaptığı son açıklamayla olağanüstü seçimli genel kurula gidileceğini duyurmuştu.

BEŞİKTAŞ'TA BİR İSTİFA DAHA YAŞANDI

Siyah-beyazlılarda bir istifa daha gerçekleşti. Kaan Şakul, yaptığı açıklamayla genel sekreterlik görevinden ayrıldığını duyurdu.

Kaan Şakul, yaptığı yazılı açıklamada, genel sekreterlik görevinden istifa ettiğini belirterek yönetim kurulu üyeliğini ise olağanüstü seçimli genel kurula kadar sürdüreceğini kaydetti.

Kaan Şakul, açıklamasında, "Bugün itibarıyla genel sekreterlik ve vekil saymanlık görevlerimi sonlandırarak, göreve başladığım ilk gündeki konumum olan yönetim kurulu üyeliğime, Sayın Başkanımız Hüseyin Yücel'in teveccühü ve kendisine verdiğim söz doğrultusunda seçime kadar devam edeceğimi bildirmek isterim. Şahsıma yönelik çeşitli mecralarda sistematik olarak sürdürülen asılsız iddialar ve karalama kampanyasıyla ilgili hukuki süreç başlattığımı ve bu konuda asla geri adım atmayarak, detaylı bir açıklamayı yakın zamanda ulusal bir televizyon kanalında paylaşacağımı da ayrıca belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.