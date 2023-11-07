Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'a deplasmanda 3-2 kaybeden Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın geleceği netlik kazandı.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'la Yola Devam

Fanatik'ten Gökmen Özcan'ın haberine göre siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir durum değerlendirmesi yapan genç çalıştırıcı, yoluna devam edecek.

Çebi'den 3 Aralık'taki seçime kadar başka bir teknik direktörle çalışılmayacağı sözünü alan Yılmaz'a destek verildiği de iddia edildi.

Burak Yılmaz kaybedilen Antalyaspor maçının ardından "Şimdi başkanımla konuşacağım. Eğer ben 3 Aralık'a, 4 Aralık'a kadar devam edeceksem, benim küçük bir isteklerim olacak. Ama olmayacaksa, ben yarın Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür edeceğim ve ayrılacağım. Bunu da söylüyorum. Benim hiç kimseden bir beklentim yok. Ama ben sabah, akşam burada çalışıyorum." açıklamasında bulunmuştu.