Beşiktaş'ta Chamberlain Sakatlandı

Beşiktaş'a İngiliz futbolcusu Alex-Oxlade Chamberlain'den kötü haber geldi. Yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağ uyluk arka adalesinde tam kat yırtık tespit edildiği belirtildi.

Beşiktaş'ta Chamberlain Sakatlandı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Mağlubiyetin ardından Beşiktaş'a bir kötü haber de İngiliz futbolcusu Alex-Oxlade Chamberlain'den geldi. Siyah-beyazlılardan Chamberlain'in sakatlığıyla ilgili açıklama geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağ uyluk arka adalesinde tam kat yırtık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Alex-Oxlade Chamberlain'in tedavisine başlandığı aktarıldı.

İngiliz futbolcu, Corendon Alanyaspor müsabakasının 46. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Chamberlain # beşiktaş
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