Beşiktaş'ta Chamberlain Sakatlandı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Mağlubiyetin ardından Beşiktaş'a bir kötü haber de İngiliz futbolcusu Alex-Oxlade Chamberlain'den geldi. Siyah-beyazlılardan Chamberlain'in sakatlığıyla ilgili açıklama geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağ uyluk arka adalesinde tam kat yırtık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Alex-Oxlade Chamberlain'in tedavisine başlandığı aktarıldı.

İngiliz futbolcu, Corendon Alanyaspor müsabakasının 46. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.