Beşiktaş’ta Hüseyin Yücel dönemi

Beşiktaş Kulübü, Başkan Hasan Arat’ın istifasının ardından yönetim kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, başkanlık görevine Hüseyin Yücel’in getirildiğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Beşiktaş’ta Hüseyin Yücel dönemi
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Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada, Başkan Hasan Arat’ın istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiği ve kulübün tüzüğüne göre ikinci başkan Hüseyin Yücel’in başkanlık görevini üstleneceği bildirildi. Ayrıca, Arat’ın asil üyelikten de istifa etmesinin ardından, yedek üye Kadir Kılıç’ın asil üyeliğe atandığı belirtildi.

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Yönetim kurulu başkanımız Sayın Hasan Arat'ın istifası kabul edilmiştir. Yönetim kurulu başkanlığı görevinin, tüzüğümüzün 25.4. maddesinin (b) bendi gereği, yönetim kurulu ikinci başkanı Sayın Hüseyin Yücel tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Sayın Başkan Hasan Arat’ın asil üyelikten de istifası nedeniyle yedek üyemiz Sayın Kadir Kılıç’ın tüzüğümüzün 25.3. maddesi gereğince yönetim kurulu asil üyeliğine atanması kararlaştırılmıştır."

Kulüp, Hüseyin Yücel’in başkanlık görevine başlamasının ardından, yönetim kurulu olarak olağan seçimli genel kurul toplantısına kadar görevine devam edeceğini de açıkladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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