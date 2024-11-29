Beşiktaş’ta istifa zinciri: Bir isim daha istifa etti

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde Başkan Hasan Arat’ın ardından Voleybol İcra Kurulu Başkanı Mehmetcan Akbudak da görevinden istifa ettiğini açıkladı. Akbudak, istifasını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Paylaşımında istifa kararını açıklayan Akbudak, Beşiktaş camiasına hizmet etme fırsatı bulduğu için teşekkürlerini iletti. Ancak kararının gerekçelerine ilişkin herhangi bir detay vermedi.